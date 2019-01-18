У призёра Олимпиады-2018 по сноуборду обнаружили рак

Канадец Макс Пэррот уже прошёл курс химиотерапии и из-за этого пропустит весь сезон.

Канадский сноубордист Макс Пэррот вынужден пропустить этот сезон из-за рака. У 24-летнего серебряного призёра Олимпийских игр в Пхёнчхане был диагностирован лимфогранулематоз, который ещё называют болезнью Ходжкина. Об этом сообщает CBC.

— Мне до сих пор нелегко от этой новости. Сложнее всего то, что я пропущу целый сезон, ведь я ещё никогда не пропускал ни одного соревнования. Болезнь стала для меня новым вызовом. Я намерен сделать всё возможное, чтобы победить её, — сказал сам Пэррот. — Моя ближайшая цель — вернуться к соревнованиям уже в следующем году.