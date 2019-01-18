Тренер Хабиба: Хочу реванш с Конором из-за денег

Наставник российского бойца уверен, что ни один бой в ММА не соберёт такую кассу.

Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес хочет, чтобы его подопечный повторно сошёлся с ирландцем Конором Макгрегором. По мнению наставника, реванш будет иметь невероятный коммерческий успех.

— Рассматриваю этот бой с денежной стороны. Я бы хотел, чтобы следующий бой был денежным, а это, несомненно, поединок с Конором. Ни один бой в ММА не сделает столько денег, сколько реванш Хабиба и Конора. Вот почему я хочу этот бой, но у Хабиба, возможно, другие планы и желания. Возможно, Нурмагомедов хочет встретиться с Фергюсоном, — заявил Мендес в интервью Off The Ball.

Мендес даже назвал место для проведения реванша — стадион в Техасе вместимостью до 100 тысяч зрителей. Однако в данный момент обе стороны дожидаются решения о возможной дисквалификации — оно будет оглашено 29 января. Возможно, что Конор и Хабиб на какое-то время будут отстранены от боёв.

В октябре 2018 года Нурмагомедов одержал досрочную победу над Макгрегором на турнире UFC 229. Накануне сам Хабиб заявил, что Конор не заслужил права биться с ним снова.

Нурмагомедов не намерен проводить реванш с Макгрегором