"Я просто люблю побеждать". Шарапова забыла о травмах и жжёт в Австралии

Бывшая первая ракетка мира напоминает теннисному сообществу, почему она была лучшей.

Самая популярная российская теннисистка снова на коне. В Австралии Мария Шарапова выдала три суперматча и добралась до четвёртого круга. Хотя перед началом турнира "Большого шлема" в неё никто особо не верил. После дисквалификации Мария выступила на 20 турнирах, в 12 из которых ей мешали травмы. В этом сезоне ей тоже пришлось сняться уже с первого турнира. Однако на Australian Open Шарапова приехала совсем другой.

Первый же матч на турнире россиянка выиграла всухую (6:0, 6:0), чего с ней не случалось уже четыре с половиной года. Последний раз такая лёгкая прогулка удавалась Шараповой на "Ролан Гаррос — 2014". Там Мария с таким же счётом выиграла матч третьего круга, а затем дошла до финала и завоевала свой пятый "шлем".

После того матча теннисистка дала неоднозначные комментарии о своей физической готовности: вроде бы всё хорошо, но плечо побаливает. Но несмотря на это Шарапова много говорила о мотивации. Обладательница "карьерного шлема" чётко дала понять, что всё ещё голодна до побед.

— Я по-прежнему очень люблю то, что делаю. Мне нравится видеть, как я могу играть, видеть, как работа, которую я проделала, даёт о себе знать — будь то теннис или что-то ещё. Именно работа сделала мою карьеру и мою жизнь такими, какие они есть. Плоды работы не всегда приходят на следующий день или даже на следующий год и даже не всегда в той области, в которой ты их ждешь, но работа никогда не проходит даром. Я в этом убеждена. Так что то, как я последние 10–20 лет управляла своей карьерой и своей жизнью, очень для меня важно, — заявила Шарапова.

Baby, it’s warm outside ☀️ Loved being back on Rod Laver Arena this morning. @AustralianOpen pic.twitter.com/bHULDggb7X — Maria Sharapova (@MariaSharapova) 14 января 2019 г.

Показательно и то, как Мария прокомментировала уход из тенниса Энди Маррея из-за травм. Британец её ровесник, ему тоже 31 год, и его физическое состояние даже не позволяет нормально жить, не то что выходить на корт. Шарапова подбодрила коллегу и пояснила миру свою позицию: уход из тенниса — это не конец жизни.

Из-за такой риторики можно было подумать, что Шарапова готовит плацдарм для очередного снятия с турнира из-за травмы, но во втором круге она в блестящем стиле обыграла Ребекку Петерсон и вышла на победительницу Australian Open — 2018 Каролину Возняцки. Шарапову это нисколько не пугало: он спокойной заявила, что будет готова к игре на сто процентов. И не соврала.

Матч с Возняцки вышел ожидаемо сложнее двух предыдущих, но Шарапова была безупречна в атаке. Она здорово ловила датчанку на ошибках, а свои провальные отрезки нивелировала агрессивным приёмом. Это принесло свои плоды: первую за полтора года победу над теннисисткой из топ-3 мирового рейтинга. После дисквалификации Шарапова впервые дошла до второй недели на Australian Open и не скрывала своей радости.

— Я сильно ждала этот матч и приметила его, ещё когда сетка только вышла. Как и стоило ожидать, борьба была на выносливость. Я хорошо отыграла длинные розыгрыши, давила на неё. Много лет назад их обычно выигрывала она, но сегодня большая их часть досталась мне. Хорошая победа. Я довольна. Даже вон кроп-топ надела — очень рада, значит. Меня в таком нечасто увидишь, — поделилась эмоциями экс-лидер мирового рейтинга.

После блестящей игры Шарапову засыпали комплиментами и поздравлениями. 17-летняя американка Аманда Анисимова, ставшая первой из поколения 2000-х, кто вышел в 1/8 финала турнира "Большого шлема", вообще заявила, что с юных лет восторгалась Марией.

Мне с детства нравится Мария. Она прекрасный пример для подражания. Мне всегда нравилось смотреть её матчи и её интервью. В жизни она тоже хороший человек. Аманда Анисимова Фото: © twitter/Amanda Anisimova

Сама же Шарапова иллюзий по поводу своего выступления не питает. Она наверняка помнит, что в последние годы после сверхудачных матчей у неё шли провальные. Её будущая соперница — 15-й номер мирового рейтинга Эшли Барти — тоже не может похвастаться стабильными выступлениями, но за неё будут болеть трибуны, ведь Барти — первая ракетка Австралии.

Если Шараповой снова удастся выдать такой же мощный перформанс в атаке и старые травмы не помешают ей отыграть необходимое количество сетов, можно будет всерьёз говорить о том, чтобы замахнуться на второй в карьере Australian Open. А пока — продолжать освещать Мельбурн своей улыбкой и не забывать о скором визите в Россию. Хотя, если вдруг он сорвётся из-за позитивного повода, болельщики Марии вряд ли расстроятся. Миру нужна сильная Шарапова.