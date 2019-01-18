400 млн на команду. "Реал" платит своим игрокам больше всех клубов мира

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400 млн на команду. "Реал" платит своим игрокам больше всех клубов мира

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

УЕФА представил аналитический отчёт о финансовой деятельности футбольных клубов в последние 10 лет.

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал данные о зарплатах в клубах Старого Света. По данным на 2017 год, самая большая зарплатная ведомость оказалась в мадридском "Реале" — 406 миллионов евро. "Барселона" (378 млн) и "Манчестер Сити" (334 млн) значительно отстали от "Королевского клуба". Самый большой ежегодный рост зарплат — тоже в "Реале" (32%).

<p>Фото: © <a href="https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/Clublicensing/02/58/98/12/2589812_DOWNLOAD.pdf" target="_blank">uefa.com</a></p>

В топ-20 вошли три испанских клуба, девять английских, один французский, четыре итальянских и три немецких. В двух клубах зарплатный фонд оказался на границе критической отметки. В "Роме" платят игрокам 83% от доходов, в "Кристал Пэлас" — 79%.

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