С Украины в Россию? "Зенит" близок к покупке защитника донецкого "Шахтёра"

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С Украины в Россию? "Зенит" близок к покупке защитника донецкого "Шахтёра"

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Фото: © РИА Новости/Стрингер

Санкт-Петербургский клуб готов предложить 10 миллионов евро за игрока национальной сборной.

"Зенит" продолжает искать усиление в линию обороны. Очередная трансферная цель питерцев — Ярослав Ракицкий из донецкого "Шахтёра". По данным "Чемпионата", российский клуб предлагает за 29-летнего украинца 10 миллионов евро.

Ракицкий — воспитанник "Шахтёра", он играет за клуб с 2009 года. Защитник по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок Украины. За сборную провёл 54 матча и забил 5 голов.

Как ранее писал Лайф, "Зенит" может расстаться с Луишем Нету и приобрести Алехандро Гримальдо.

Ждать ли от "Зенита" громких трансферов?

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