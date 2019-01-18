С Украины в Россию? "Зенит" близок к покупке защитника донецкого "Шахтёра"

"Зенит" продолжает искать усиление в линию обороны. Очередная трансферная цель питерцев — Ярослав Ракицкий из донецкого "Шахтёра". По данным "Чемпионата", российский клуб предлагает за 29-летнего украинца 10 миллионов евро.
Ракицкий — воспитанник "Шахтёра", он играет за клуб с 2009 года. Защитник по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок Украины. За сборную провёл 54 матча и забил 5 голов.
Как ранее писал Лайф, "Зенит" может расстаться с Луишем Нету и приобрести Алехандро Гримальдо.
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