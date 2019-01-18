Штраф ценою в медаль. Россия — пятая в биатлонной эстафете в Рупольдинге

Сборная не смогла зацепиться за место в первой тройке из-за штрафного круга Дмитрия Малышко.

В немецком Рупольдинге завершилась мужская эстафета. Российская команда претендовала на попадание в тройку сильнейших, но лишила себя такой возможности после того, как Дмитрию Малышко не хватило дополнительных патронов, чтобы закрыть все мишени. Времени, потраченного на штрафной круг, как раз не хватило на то, чтобы подняться выше пятого места.

— Прошу прощения, что так безалаберно отнёсся к стойке. Хотел на этом выиграть. В этой скоростной гонке надо было работать более сдержанно. На трассе скорость была бешеная — не сумел переключиться на стрельбу, — заявил Малышко после гонки.

За российскую команду бежали Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Победу одержала сборная Норвегии, которая на последнем этапе вырвала лидерство у немцев, финишировавших в итоге вторыми. Тройку лидеров замкнули биатлонисты из Франции.