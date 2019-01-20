Боец Сехудо нокаутировал Диллашоу за 32 секунды на турнире UFC

Первый турнир UFC в 2019 году, который завершился сегодня, 20 января, в Бруклине, запомнится зрителям не только довольно редким для организации титульным поединком двух действующих чемпионов, но и, возможно, самым быстрым нокаутом в текущем году: Генри Сехудо отстоял честь наилегчайшего дивизиона (56.7 кг), "отправив в астрал" суперзвезду Ти Джей Диллашоу за 32 секунды!

Генри Сехудо (14-2-0) дебютировал в смешанных единоборствах в 2013 году, имея за плечами титул чемпиона Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе. Американский боец с мексиканскими корнями спустя год с момента дебюта в ММА заключил контракт с лучшей бойцовской организацией на планете — UFC, а уже в 2018 поверг мир в шок, выиграв судейским решением у тирана наилегчайшего веса Деметриуса Джонсона, не проигрывавшего в клетке аж с 2011 года. Победа над Могучим мышонком открыла перед Генри дорогу к "большим боям", первым из которых стало столкновение с действующим чемпионом легчайшего веса (61.2 кг) Ти Джеем Диллашоу (16-4-0).

32-летний Ти Джей до встречи с Сехудо имел винстрик из четырёх поединков, включающий в себя две убедительные победы над топовым Коди Габрандтом. Успех в собственном весе позволил чемпиону Диллашоу начать эксперименты со своим организмом: 20 января американец планировал отобрать пояс чемпиона в наилегчайшем весе (56.7 кг), а после подняться вверх на две весовые категории ради золотого пояса Макса Холлоуэя в полулёгком дивизионе (65.8 кг), тем самым грезя стать первым в истории UFC чемпионом сразу в трёх весовых категориях. Но сбыться наполеоновским планам Ти Джея пока не суждено — поход за золотом в весе "мухи" обернулся для Диллашоу настоящим кошмаром…

В преддверии сражения с Ти Джеем Сехудо спрогнозировал слабость организма соперника в момент боя, связанного с изнурительной сгонкой веса.

— По моему мнению, он выглядит как Пи-Ви Херман (персонаж, сыгранный в кино американским комиком Полом Рубенсом. — Прим. Лайфа). Чисто физически он выглядит как Пи-Ви. Я думал, на нём останется побольше мускулов, но, похоже, это не так. Он не очень хорошо выглядит, хочется протянуть ему стакан воды. Он смешон. Полагаю, эта весогонка не прошла для него бесследно, он не может нормально мыслить, — отметил боец на предматчевой пресс-конференции.

По мнению Генри, из-за обезвоживания организма Диллашоу будет не способен выдержать удары по корпусу, а подбородок будет не столь крепок. Сехудо оказался прав…

Олимпийский чемпион уже на первых секундах потряс соперника ударом ноги, завершив дело серией добивающих ударов в партере. На исходе 32-й секунды рефери боя остановил избиение, констатировав очередную великую победу Генри. Впрочем, Диллашоу оказался недоволен остановкой поединка, посчитав, что она была ранней.

— Если я проигрываю, то проигрываю. Конечно, поздравляю Сехудо, но он не победил сегодня. Он не выиграл этот бой. Я умею принимать поражения, но сегодня я не проиграл. Как это можно называть победой? Я в первом бою с Коди Гарбрандтом принял удар серьезнее тех, что получил сегодня. Это должно повториться снова. Я готов снова спуститься в наилегчайший вес. Это фигня! Я работал три месяца, а украли у меня всё за пару секунд. Буду возражать, если на мои бои будут ещё ставить рефери Кевина Макдональда. Я очень зол и разбит. Я лучше Сехудо, но сегодня у меня не было возможности доказать это, — высказался на эмоциях после боя Ти Джей.

Генри Сехудо проявил благородство, сказав, что готов вновь дать шанс Диллашоу, но на этот раз уже в родном для Ти Джея легчайшем весе.

Изюминкой турнира UFC Fight Night on ESPN+ 1 в Бруклине стал поединок Пейдж Ванзант и Рэйчел Остович — ярких представительниц женского ММА, чьи пышные формы известны не только любителям смешанных единоборств. К примеру, Ванзант — бывшая модель и участница культового телепроекта "Танцы со звёздами". Именно белокурой красавице удалось покинуть октагон в этот вечер в статусе победителя: Пейдж поймала Рэйчел на армбар, вынудив уроженку Гавайев постучать по настилу в знак сдачи.

Из других результатов отметим яркую победу Дональда Серроне над Александром Эрнандесом, что позволило Ковбою возглавить список бойцов, имеющих наибольшее количество побед в истории самых топовых мировых организаций. Сегодняшний успех стал 28-м для Дональда, а значит он имеет все основания для супербоя с Конором Макгрегором — поединок, о котором Серроне не раз заявлял в своих интервью.

Не против этого боя и президент UFC Дэйна Уайт, прокомментировавший желание Ковбоя.

— Станет ли он главным кандидатом для боя с Конором? Не знаю. Это нам ещё предстоит выяснить, но бой был бы весёлым. Посмотрим, что будет. Конор сразится с любым. Он проведёт бой с лучшим боксёром, не имея при этом за спиной ни одного боя по боксу, а потом встретится с Хабибом Нурмагомедовым. И это после двухлетнего простоя, — сказал Уайт в интервью ESPN. — Если они с Ковбоем хотят драться, то я точно не против такого поединка. Конор бессмыслицы не говорит. Я много раз вам говорил это про Конора. Он мне говорил, что готов драться с Хабибом в России или где угодно. Он такой человек.

Результаты турнира UFC Fight Night on ESPN+ 1

Главные бои

Генри Сехудо победил Ти Джея Диллашоу техническим нокаутом (удары) в первом раунде и защитил свой пояс.

Аллен Кроудер победил Грегa Харди техническим нокаутом во втором раунде из-за дисквалификации соперника (запрещённый удар коленом).

Грегор Гиллеспи победил Янси Медейроса техническим нокаутом (удары) во втором раунде.

Джозеф Бенавидес победил Дастина Ортиса единогласным решением судей (29–28, 29–28, 29–28).

Пейдж Ванзант победила Рэйчел Остович болевым приёмом во втором раунде (рычаг локтя).

Гловер Тейшейра победил Карла Робертсона удушающим приёмом в первом раунде (удушение треугольником руками).

Бонусы: