Пакьяо громит очередного соперника — впечатлён ли Мейвейзер?

Мэнни Пакьяо вновь влюбляет в себя всю планету. 40-летний спортсмен отстоял пояс чемпиона мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA, выиграв единогласным судейским решением у претендента Эдриена Бронера — соперника, которому нет ещё и 30… Титульный бой стал главным событием боксёрского шоу, прошедшего сегодня, 20 января, в легендарном MGM в Лас-Вегасе.

Самый популярный человек Филиппин, похоже, и не задумывается о завершении профессиональной карьеры в боксе. Пакьяо давно уже прочат должность будущего президента своей страны, но Мэнни пока не готов сменить спортивный костюм на классический, а боксёрский ринг — на правительственный кабинет.

В мире мало кто сомневается в том, что истинное предназначение Пакьяо — это бокс. Выросший в суровых жизненных условиях и начавший профессиональную карьеру в возрасте 16 лет Пакмэн и к 40 годам продолжает радовать свой народ яркими выступлениями и неукротимой страстью на ринге.

Не стал исключением и поединок против Эдриена Бронера — 29-летнего американца, которому до начала боя эксперты давали чуть меньше шансов на успех чем титулованному филиппинцу. Предстартовые прогнозы подтвердились на все сто. Поединок продлился все 12 раундов, в рамках которых фаворит и андердог делали на ринге ровно то, чего от них и ждали: Пакьяо пытался достать противника сериями джебов, а Эдриен "сушил" бой, акцентируя всё внимание на защиту и скорость своих ног при отходах.

На протяжении всего поединка Мэнни наскоком пытался достать челюсть работавшего вторым номером американца, но Бронер всё видел. Легендарный боксер даже в свои 40 не уступал в скорости более молодому сопернику, но всё же извлечь явных дивидендов Пакьяо не смог, забирая раунд за раундом за счёт активности.

Только одному богу известно, как бы сложился бой, начни темнокожий американец атаковать, а не только думать о защите, но атак в исполнении Эдриена зрители фактически в этот вечер так и не увидели.

В седьмом раунде Пакмэн и вовсе был близок к досрочной победе, выдав умопомрачительную и затяжную серию яростных атак в адрес запертого в углу противника. Но, к чести Бронера, он выжил…

В 11-м раунде явно проигрывающий в судейских записках претендент неожиданно начал выкидывать этюды из серии "я выиграл бой, могу и подурачиться". Непонятно, чего этими выходками хотел добиться Эдриен, но выдать эпичный финал, который перевернул бы ход поединка с ног на голову, он так и не смог. По окончании боя американский боксёр и вовсе ринулся на канаты, всем своим видом демонстрируя уверенность в победе…

Возможно Бронер рассчитывал, что судьи "ограбят" Пакьяо так же, как они это сделали в 2012 году по итогам встречи Пакмэна с Тимоти Брэдли, но эти ожидания проигравшего в пух и прах претендента из Цинциннати оказались тщетны — Мэнни Пакьяо выиграл единогласным решением судей и сохранил свой пояс чемпиона по версии WBA в полусреднем весе.

Правда, разгорячённый Бронер был непреклонен и после боя, высказав в адрес чемпиона не самые лестные слова:

— Я побил его. И все здесь знают, что я побил его. Я контролировал бой, а Пакьяо промахивался. У меня было больше чистых попаданий, я победил. Хочу поблагодарить всех, кто пришёл на поединок. Хочу всем сказать, что я победил и вы это знаете. Они пытаются организовать встречу Мейвезера с Пакьяо.

Ответ Пакьяо на послематчевой пресс-конференции не заставил себя ждать:

— Мы не можем винить его за такие заявления, он показал неплохую защиту. Однако считаю, он посмотрит повтор нашего боя и подумает над своими словами.

Мэнни Пакьяо остаётся в свои 40 лет в статусе не только чемпиона мира, но и одного из самых величайших атлетов в истории бокса. Победа над экс-чемпионом мира в четырёх весовых категориях — прекрасный момент, чтобы всё-таки решиться и повесить перчатки на гвоздь, но честолюбие и бизнес делают своё дело. Поэтому не стоит удивляться тому, что в 2019 году гений бокса Флойд Мейвейзер вернётся в дело и проведёт самый кассовый поединок в истории единоборств. Кому, как не Пакьяо, разделить ринг в компании Мани и приблизить своё состояние к миллиарду долларов?