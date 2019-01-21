"Применять много допинга". 13-летняя фигуристка рассказала, как побеждать

Фигуристка из Москвы Анастасия Шаботова во время прямого эфира на своей странице в "Инстаграме" ответила на вопросы своих подписчиков о допинге.

13-летняя Анастасия Шаботова уверена, что для стабильных выступлений необходимо употреблять много допинга. Видео с её словами во время прямого эфира быстро разлетелось в Сети.

13-летняя русская фигуристка заявила, что нужно пить правильный допинг, чтобы побеждать pic.twitter.com/h2RDa2FLfv — Александр (@optaluna) 20 января 2019 г.

— Как выступать стабильно? Выпить много допинга, тогда и будешь выступать стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить. Мне вот интересно, в "Хрустальном" пьют или не пьют? Нет, ну, конечно, пьют! — сказала Анастасия, отвечая на вопросы поклонников фигурного катания в Сети.

Отметим, что Шаботова занимается фигурным катанием в СШ "Снежные барсы", а до этого была в СШОР "Москвич".