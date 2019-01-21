Вылет Федерера и успех Павлюченковой. Пять сенсаций на Australian Open

Сегодня началась вторая неделя Открытого чемпионата Австралии по теннису. Лайф рассказывает, чем уже удивил первый в сезоне турнир Большого шлема.

Вылет Федерера

Пожалуй, главной сенсацией прошедших выходных стал вылет из Открытого чемпионата Австралии Роджера Федерера. 37-летний швейцарец был победителем этого турнира два последних года, и, конечно, многие делали ставки на него и в этом году. Однако в матче 1/8 финала он в упорной борьбе проиграл греку Стефаносу Циципасу (7:6 (13:11), 6:7 (3:7), 5:7, 6:7 (5:7)).

— Мне очень обидно. Мой соперник цеплялся, создавал себе возможности и сохранял спокойствие на протяжении всего матча. Это не всегда просто, особенно для молодых ребят. Думаю, ему нужно отдать должное, — так прокомментировал своё поражение сам Федерер.

Ко всему прочему Роджер лишился возможности выиграть в Мельбурне свой сотый титул в карьере.

Триумф грека с русскими корнями

Если Федерер сенсационно выбыл из Australian Open, то его соперник — 20-летний Стефанос Циципас — сенсационно пробился в четвертьфинал. До этого турнира его мало кто знал вообще. А он, между прочим, имеет русские корни. Его мама — чемпионка СССР по теннису Юлия Сальникова, а его дед — бывший футболист "Спартака", "Зенита" и "Динамо" Сергей Сальников.

Если Стефанос и дальше продолжит уверенно противостоять сильнейшим, то его точно можно будет назвать открытием года.

Позор Кербер

Вторая ракетка мира Анжелика Кербер считалась одной из фавориток турнира. Однако немка не смогла пробиться в 1/4 финала после разгромного поражения от американки Даниэль Коллинз (0:6, 2:6). Многие эксперты её вылет назвали позором. Ведь она не выполнила ни одного эйса, сделала один брейк и пять раз ошиблась на подаче.

Что тут сказать? У меня был плохой день. Не удалось показать всё, на что я способна. Моя соперница играла здорово! Это был один из лучших её матчей в карьере. Причём на разминке я чувствовала себя хорошо, но такое случается Анжелика Кербер в интервью WTA Фото: © twitter.com/ @AustralianOpen

Обидное поражение Шараповой

Российским поклонникам тенниса особенно обидно за вылет Марии Шараповой. 31-летняя спортсменка отлично начала борьбу за Большой шлем, но в четвёртом круге не смогла одолеть 22-летнюю австралийку Эшли Барти, хоть и противостояла ей достойно (6:4, 1:6, 4:6).

У меня были шансы, которые я не использовала. Я разочарована, особенно после таких игр подряд, которые приносили мне большую уверенность. Думаю, что Барти не собирается отступать и дальше Мария Шарапова в интервью WTA Фото: © twitter.com/@MariaSharapova

Зато теперь Мария уже точно приедет в Россию на турнир St.Petersburg Ladies Trophy, где её так давно все ждут.

Успех Павлюченковой

Перед турниром в Мельбурне многие считали фавориткой Дарью Касаткину. Однако первая ракетка России вылетела уже на старте. Затем все восхищались успехами Шараповой, а Анастасия Павлюченкова оставалась в тени.

27-летняя теннисистка из Самары уверенно шаг за шагом добралась до четвертьфинала. В 1/8 она победила пятую ракетку мира из США Слоан Стивенс (6:7 (3:7), 6:3, 6:3) и теперь сразится с другой американкой — Даниэль Коллинз.

Анастасия, занимающая сейчас 44-е место в мировом рейтинге, пять раз добиралась до стадии 1/4 финала турниров Большого шлема, но ни разу не проходила дальше... Исправить это она может уже завтра.

— Я не хочу довольствоваться тем, что вышла в четвертьфинал. Этот результат много для меня значит, но мне хочется большего. Думаю, что мне нужно не нервничать, а просто наслаждаться моментом, — сказала Павлюченкова в интервью WTA.