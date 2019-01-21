Кафельников: Включение в Зал теннисной славы было моей последней целью в спорте

Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников прокомментировал новость о том, что его включили в Международный зал теннисной славы.

— Безусловно, это является огромной честью для меня. Я рад получить такого рода признание. Я бы даже сказал, что это было моей последней целью из тех, которых хочет добиться любой профессиональный спортсмен, — приводит слова Кафельникова ТАСС. — Раньше была большая конкуренция за право быть включённым в Зал славы. Не получалось этого ни с первой, ни со второй попыток, но это обычный процесс. В любом случае лучше поздно, чем никогда.

Напомним, что Кафельников стал вторым россиянином, кого включили в Зал теннисной славы. В 2016 году подобной чести удостоился Марат Сафин.