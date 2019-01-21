6−8 млн евро в год. Клуб из Саудовской Аравии хочет переманить лидера "Зенита"

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6−8 млн евро в год. Клуб из Саудовской Аравии хочет переманить лидера "Зенита"

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Бранислав Иванович и Артём Дзюба. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Трансфер могут оформить уже этой зимой, не дожидаясь окончания контракта с игроком.

Лидер "Зенита" Бранислав Иванович заинтересовал клубы из Китая, Саудовской Аравии и Катара. Несмотря на то что контракт серба с питерским клубом заканчивается в конце сезона, некоторые восточные коллективы готовы оформить переход уже в это трансферное окно.

Как сообщает UNO Portal со ссылкой на саудовские СМИ, местный клуб готов платить 34-летнему Ивановичу 6−8 миллионов евро в год.

Ранее Лайф сообщал, что английский "Эвертон" заинтересован в услугах Артёма Дзюбы, а сам "Зенит" может приобрести защитника "Шахтёра" Ярослава Ракицкого.

Ждать ли от "Зенита" громких трансферов?

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