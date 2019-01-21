Подмога из "Леха"? "Краснодар" присматривается к швейцарцу из польской лиги

"Быки" готовятся сделать ещё одно громкое приобретение после перехода шведа Кристоффера Олссона.

Российские клубы продолжают играть на трансферном рынке. Активнее других ведёт себя один из претендентов на чемпионство — "Краснодар". Клуб Сергея Галицкого уже приобрёл шведа Кристоффера Олссона. Однако на этом "быки" успокаиваться не собираются: появилась информация об интересе к полузащитнику польского "Леха" Дарко Евтичу.

Как сообщает портал Przegląd Sportowy со ссылкой на сербский спортивный сайт Mozzart Sport, "Црвена Звезда" и "Бирмингем" предлагают за Евтича 2,7 миллиона евро, однако "Краснодар" готов перебить эту сумму.

Евтич — швейцарский футболист сербского происхождения. Ему 25 лет, он играет на позиции полузащитника. В 11 матчах этого сезона он отметился за "Лех" двумя голами и двумя результативными передачами.

Быка за рога. Сможет ли "Краснодар" впервые в истории стать чемпионом?