Мошенники от лица "Спартака" пригласили футболистов на просмотр

В социальных сетях мошенники начали рассылать игрокам и тренерам приглашение на просмотр в команду.

Футбольный клуб "Спартак" на своём официальном сайте опроверг информацию о просмотре футболистов, а также попросил всех быть осторожными.

Как оказалось, неизвестные отправили сообщения от якобы начальника "Спартака-2", в котором было приглашение на просмотр в основной и дублирующий составы в феврале.

— "Спартак" официально заявляет, что наш клуб никогда не ведёт поиск игроков подобным образом, а люди, рассылающие такие приглашения, очевидно, преследуют корыстные цели. Будьте осторожны, не дайте мошенникам себя обмануть! Следите за достоверной информацией на нашем сайте и в официальных аккаунтах клуба в соцсетях, — говорится в заявлении клуба.