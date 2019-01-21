"Для имени, денег и фанатов". Хабиб объяснил, почему хочет драться с Мейвезером

По мнению Нурмагомедова, поединок с легендой бокса будет правильным решением для его карьеры.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов продолжает настаивать на необходимости проведения боя с непобеждённым боксёром Флойдом Мейвезером. В интервью на YouTube-канале Submission Radio он объяснил, почему считает это хорошей идеей.

Мейвезер сейчас стар. При этом он крупная рыба, он очень известен. Почему нет? Бой с ним был бы правильным решением для моего будущего: для имени, для денег, для фанатов — для всего Хабиб Нурмагомедов Фото: ©РИА Новости/Саид Царнаев

Ранее Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой Флойда Мейвезера. Американский боксёр согласился. Российский спортсмен предложил провести поединок в Москве на стадионе "Лужники". Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, заявил, что проведение этого боя в России невозможно, но выразил готовность организовать поединок в Грозном, если организаторы решат устроить его там.

Глава UFC Дэйна Уайт отметил, что бой должен проходить только в его промоушене, и предложил Мейвезеру 150 миллионов долларов. Сам Хабиб настаивает, что должно быть два боя: один — по правилам бокса, другой — по регламенту смешанных единоборств.