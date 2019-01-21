Танцор, рэпер и акробат. "Барселона" удивляет необычным трансфером

Ганский полузащитник Кевин-Принс Боатенг в последнее время заявлял о себе по-разному, но только не игрой в футбол.

"Барселона" договорилась о переходе в клуб 31-летнего полузащитника "Сассуоло" Кевина-Принса Боатенга. По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, каталонцы возьмут ганца в аренду за два миллиона евро с правом выкупа за 8 миллионов.

Во время выступлений за "Милан" в 2010–2013 годах, Боатенг дважды забивал "Барселоне" в Лиге чемпионов и каждый раз неизменно делал это красиво.

Кроме того, он запомнился не только футбольными талантами. Например, после завоевания чемпионства с "Миланом" в 2011 году, Боатенг исполнял танец Майкла Джексона.

У Боатенга есть своё коронное празднование гола — сальто.

А в августе прошлого года футболист и вовсе начал музыкальную карьеру, записав рэп-клип "Король", который набрал на Youtube почти два миллиона просмотров.

При этом футбольная карьера Боатенга, казалось, идёт к закату. После яркой игры за "Милан" в чемпионате Италии и Лиге чемпионов он практически исчез из поля зрения широких масс, выступая за не самые сильные клубы: "Шальке", "Лас-Пальмас", "Айнтрахт". В "Сассуоло" Боатенг перебрался летом, и за полсезона забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Переход в "Барселону" может открыть ганцу второе дыхание. В своё время трансфер возрастного бразильца Паулиньо тоже казался сомнительным, однако он сумел доказать миру, что его рано списали со счетов.