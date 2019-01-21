Проиграл лучшему. Даниил Медведев вылетел с Australian Open

Российский теннисист оказал достойное сопротивление первой ракетке мира, но уступил в четырёх сетах.

Лучший из представителей российского мужского тенниса — Даниил Медведев — дошёл на Australian Open до четвёртого круга. На этой стадии турнира ему пришлось встретиться с лучшим теннисистом мира — первой ракеткой Новаком Джоковичем. Россиянин навязал сербу серьёзную борьбу и даже взял второй сет на тай-брейке.

Однако на продолжение борьбы сил у Медведева не хватило. Он проиграл Джоковичу в четырёх сетах и покинул турнир Большого шлема — 6:4, 6:7, 6:2, 6:3.

Из представителей России за победу на Australian Open продолжает бороться только Анастасия Павлюченкова. Её четвертьфинальный матч против американки Даниэль Коллинз пройдёт завтра в 6:30 по московскому времени.

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