"Стадо баранов". Кокорин жёстко высказался о мнении народа

27-летний российский форвард также отметил, что у него всё хорошо и он скоро выйдет на свободу.

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин, находящийся в СИЗО "Бутырка", продолжает отвечать на письма болельщиков. Так, в распоряжении журналистов оказался один из его ответов фанату.

"У меня всё нормально. Скоро буду. По поводу мнения народа, не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже", —приводят слова Кокорина из письма "Невские новости".

Напомним, что Кокорин и Мамаев пробудут в СИЗО до 8 февраля из-за обвинений по статье "Хулиганство". Футболисты в Москве избили чиновника Дениса Пака, а также водителя телеведущей Первого канала.

"У меня всё нормально, слежу за футболом". Кокорин ответил на письмо Лайфа