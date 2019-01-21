13-летнюю фигуристку проверят на допинг после скандальной фразы

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13-летнюю фигуристку проверят на допинг после скандальной фразы

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Фото: © Pixabay

Глава Российского антидопингового агентства заявил о профилактических мерах в отношении спортсменки.

О заявлении 13-летней фигуристки, которая высказалась о допинге в фигурном катании, спросили главу РУСАДА. Юрий Ганус в интервью "Спорт-экспрессу" отметил, что с юной спортсменкой будет проведена профилактическая работа, которая будет включать и беседу, и проверку.

Мы будем делать и то и другое. Но главное — мы все вместе должны внедрить в стране культуру нетерпимости к допингу

Юрий Ганус

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Сегодня в Сети разгорелся скандал: 13-летняя фигуристка из Москвы Анастасия Шаботова в прямом эфире в "Инстаграме" сказала, что применение большого количества допинга помогает всегда побеждать.

Мама юной спортсменки Ирина Шаботова призналась, что её дочь не до конца понимает, что такое допинг.

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