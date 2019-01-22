Нурмагомедов: Я стараюсь оставаться прежним, несмотря на деньги и контракты

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, находящийся в эти дни с официальным визитом в Австралии, дал интервью Submission Radio на английском. Лайф приводит самые яркие моменты из этого разговора о планах бойца на будущее, славе, деньгах, об отношении к Жоржу Сен-Пьеру, о реванше с Конором Макгрегором и завершении карьеры.

— Мои друзья пригласили меня сюда, в Сидней и Мельбурн. Мы запланировали эту поездку ещё за пару месяцев до моего прошлого боя, и вот я здесь, — пояснил цель поездки в Австралию Нурмагомедов.

— Обычно, кто выигрывает пояс — празднует это. А ты вместо этого полетел в Нигерию и помогал там людям, реализовывал различные проекты. Расскажи подробнее об этом, это ведь тема, о которой с тобой обычно не говорят.

— Знаете, когда я был молод и у меня не было таких денег, возможностей, я мечтал помогать людям. Тогда у меня не было попросту для этого средств, а сейчас время настало! У меня есть всё, чтобы помогать людям. Так почему бы и нет? На мой взгляд, после прошлого боя наступило идеальное время для этого.

— Насколько изменилась твоя жизнь с тех пор, как ты стал чемпионом UFC?

— 2018 год был очень успешным для меня. Я завоевал титул чемпиона мира и защитил его. Мы провели крупнейший бой в истории спорта. Конечно, многое изменилось. Пришло много денег, контрактов, внимания. Я стал известным. Но внутри меня… Нельзя сказать, что ничего не изменилось, но я стараюсь оставаться прежним. Все эти возможности, всё это внимание… Да, они могут изменить тебя, но я надеюсь, что не поменяюсь.

— Потрясающее время: ты ездишь по миру, встречаешься с фанатами, помогаешь людям. Но когда ты хочешь вернуться? Думал об этом? Ты ведь любишь соревноваться.

— Честно говоря ничего не знаю о своём возвращении. На следующей неделе, в конце января, они примут решение касаемо моего будущего. Возможно, они отстранят меня на девять месяцев или даже на год, я не знаю… Когда они решат, на сколько меня оштрафовать и отстранить, тогда и будем думать. Прямо сейчас я ничего не могу сказать.

— Недавно твой тренер Хавьер Мендес заявил, что хотел бы реванш с Конором Макгрегором. А ты говорил, что он этого не заслуживает. Правда ли это?

— Дело в том, что у меня большая команда. У меня есть отец, Хавьер Мендес, мои менеджеры, и все они думают по-разному. Мой отец считает одно, Хавьер — другое, а менеджеры — третье. Но, когда комиссия Невады примет решение, мы сядем всей командой, обсудим и решим, что делать дальше. Пока же, если вы спросите меня про Конора, то, на мой взгляд, он не заслуживает реванша. Когда мы дрались, он сдался, постучал. Тот бой не был близким. Я доминировал над ним везде, в каждом аспекте. Я побил его, размазал, как и обещал. Поэтому какой смысл в этом реванше?

— В прошлом году в Сиднее мы разговаривали с Жоржем Сен-Пьером, он сказал, что является твоим большим фанатом. И что если ты побьёшь Конора, то он готов вернуться ради боя с тобой. Теперь, когда уже бой с Конором — история, задумывался ли ты о бое с Сен-Пьером? Является ли этот поединок одним из главных в твоём списке?

— Жорж — это очень большое имя. Он побил очень многих сильных бойцов. Он немного крупнее меня, поэтому, если наш бой состоится, я бы хотел провести его в лёгком весе. В полусреднем он будет немного больше меня. Для меня было бы куда умнее затащить его именно в лёгкий вес. В любом случае для меня это большое испытание и это был бы очень хороший поединок с точки зрения моего наследия: для фанатов, для денег, для всего. Я ничего не знаю о его планах, но я уважаю его.

Beautiful city Melbourne Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 21 Янв 2019 в 2:51 PST

На мой взгляд, Жорж — это величайший атлет, который когда-либо дрался в UFC. Он ведёт себя как чемпион — как в клетке, так и за её пределами. Если вы спросите меня, хочу ли я провести бой с Жоржем Сен-Пьером, я скажу: безусловно!

— Ходят слухи о введении нового дивизиона в 165 фунтов (до 75 кг). Ты рассматриваешь возможность провести поединок против Сен-Пьера в этом весе? Ведь в нём ты бы мог завоевать новый чемпионский пояс. Или ты считаешь, что лёгкий вес был бы более справедливым для встречи с Жоржем?

— Лёгкий вес мне нравится больше, чем 165 фунтов. Но, если они всё-таки откроют этот дивизион, это будет очень кстати. Многие известные бойцы перейдут туда: Дональд Ковбой Серроне, Жорж Сен-Пьер, Нейт Диас, Тони Фергюсон, Кевин Ли. Возможно, UFC могла бы устроить в этом весе Гран-при. Он получился бы очень интересным. Но это не моя работа. Я здесь не принимаю решения. Моя работа — защищать чемпионский пояс в лёгком весе.

— Твой отец говорил, что у тебя осталось три боя до завершения карьеры. Насколько это соответствует действительности? Сколько боёв ты ещё хочешь провести?

— Я не знаю… Возможно, Жорж Сен-Пьер, Тони Фергюсон и Флойд Мейвезер. Поединками с этими тремя парнями можно завершать карьеру как величайший атлет всех времён!