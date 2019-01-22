Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале первого в году турнира Большого шлема уступила в трёх сетах представительнице США Даниэль Коллинз и теперь покидает Мельбурн. Встреча длилась чуть более двух часов.
@NastiaPav— #AusOpen (@AustralianOpen) 22 января 2019 г.
We hope to see you next year!#AusOpen pic.twitter.com/XK39C9rp1z
Следующей соперницей Коллинз станет победительница пары Петра Квитова (Чехия) — Эшли Барти (Австралия).
Напомним, что Australian Open продлится до 27 января.
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