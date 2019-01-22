Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал Australian Open

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Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал Australian Open

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Фото: © twitter.com/ @NastiaPav

27-летняя российская теннисистка проиграла американке Даниэль Коллинз со счётом 6:2, 5:7, 1:6. Теперь от России на этом турнире не осталось никого.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале первого в году турнира Большого шлема уступила в трёх сетах представительнице США Даниэль Коллинз и теперь покидает Мельбурн. Встреча длилась чуть более двух часов.

Следующей соперницей Коллинз станет победительница пары Петра Квитова (Чехия) — Эшли Барти (Австралия).

Напомним, что Australian Open продлится до 27 января.

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