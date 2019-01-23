Фигуристка Косторная: В катание отдали, чтобы слезла с деревьев

Лайф поговорил с одной из самых талантливых фигуристок России нового поколения, победительницей недавнего юношеского Гран-при Алёной Косторной.

В Минске начинается чемпионат Европы по фигурному катанию. Но одной из тех, кто мог бы бороться за награды на первенстве континента, среди участников турнира не будет. Правила таковы, что в борьбу на чемпионатах мира и Европы, а также Олимпийских играх можно вступать только с шестнадцати лет.

Несмотря на свои пятнадцать лет, Алёна добилась уже очень многого. Она серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров — 2018, победительница финала юношеского Гран-при — 2018, состоявшегося в декабре. Годом раньше стала серебряным призёром этого турнира. Подопечная Этери Тутберидзе — дважды бронзовый призёр чемпионата России 2018 и 2019 годов и победительница финала Кубка России — 2018.

— Звучит странно, но доводилось слышать, что вас привели в фигурное катание, чтобы вы перестали лазить по деревьям. Правда?

— Да, это посоветовал врач. Я была очень энергичным ребёнком. Очень много бегала и прыгала, лазила по деревьям. Естественно, частенько падала. А падения иногда заканчивались плачевно. Чтобы научить падать, меня и отдали в фигурное катание.

Сезон 2018-2019 открыли Публикация от Alena Kostornaya (@alenka_kostornaya) 8 Авг 2018 в 12:00 PDT

— Почему же вы так часто лазили по деревьям? Кошек спасали?

— Почти у всех папиных и маминых друзей и подружек были дети — мальчики. Поэтому очень часто участвовала в играх ребят. Кошек я не спасала. Скорее, это они от меня спасались и убегали (Смеётся.).

"Из сладкого позволяю себе "киндер"

— Родители занимались спортом?

— В детстве мама немного занималась фигурным катанием. Подробно она не рассказывала, на каком уровне. А папа — легкоатлет, занимался бегом.

— Но в итоге спортсменка в семье вы. Родители нашли себя в другом?

— Папа — сотрудник ЖКХ, и мой дедушка тоже работает в этой сфере. Мама, почти как все женщины в нашей семье, занимается домашним хозяйством. Вот возит ежедневно меня на тренировки, на каток, с моим братом на футбол. Я тоже участвую в хозяйстве, конечно, по мере возможности. Торты вот пеку. Очень нравится сам процесс готовки.

— В процессе приготовления сколько сладкого съедаете?

— Нисколько. Мучное я вообще не ем. Торты, пирожные, печенье в моём исполнении съедают папа и брат, я даже не трогаю. Дегустатором выступает брат, полностью доверяю его мнению. Из сладкого позволяю себе шоколад молочный, "киндер" там… с утра небольшой кусочек могу съесть.

— В футбольных командах взвешивание происходит постоянно. Легендарный тренер Константин Бесков заставлял игроков даже надевать что-то типа бронежилета и бежать кросс, пока те не сбрасывали лишний вес. У вас всё это тоже контролируется?

— У нас тоже есть традиция взвешиваться. Не перед каждой тренировкой. Частенько это делается перед второй тренировкой, днём, чтобы контролировать ситуацию. Мы пока ещё не выросли и не всегда сами можем правильно за этим следить.

— Если не секрет, какой вес у вас сейчас?

— По-моему, около 36 килограммов.

— Были такие случаи, что вес превышал норму?

— Пару раз. И нам было приказано бегать до конца тренировки.

— На днях первая российская чемпионка мира в одиночном катании Мария Бутырская заявила, что через три года Алёна Косторная будет номер один в мире.

— Мне это льстит, конечно.

Лето, отдых Публикация от Alena Kostornaya (@alenka_kostornaya) 12 Май 2018 в 12:12 PDT

— Многие специалисты отмечают у вас необычное катание, технику скольжения. Некоторые считают, что даже у Евгении Медведевой и Алины Загитовой такого нет. Откуда это?

— Изначально я начинала заниматься фигурным катанием в Центре спорта и образования "Самбо-70" в отделении "Конёк Чайковской". Культуру моего катания, идеальную или не идеальную — не мне судить, поставила Елена Вячеславовна Жгун. Мы очень много работали, чтобы появилось само чувство скольжения. Чтобы мы стали понимать шаги, с каких рёбер на какие делались переходы. И всё же этого времени не хватило, чтобы "добить" и чтобы это стало действительно очень красиво.

Потом Этери Георгиевна и Даниил Маркович Глейхенгауз уже в отделении "Хрустальный" взяли всё в свои руки, и получилось то, что получилось. Кстати, ещё с нами занимается мама Даниила Марковича — Людмила Борисовна. Всем им огромное спасибо!

— Сколько вам было лет, когда вы встали на коньки?

— Четыре года, когда мама отвела меня на каток, который находился рядом с домом. Это была СШОР № 1. Так я стала заниматься у Марины Евгеньевны Черкасовой (Серебряный призёр Олимпийских игр — 1980 в американском Лейк-Плэсиде в парном катании с партнёром Сергеем Шахраем. — Прим. Лайфа).

— Процесс ежедневных тренировок тяжёл. Было когда-нибудь желание всё бросить?

— Бывало. Если совсем серьёзно, то один раз. Но заставила себя пойти на тренировку и выкинуть все мысли из головы. Если я хочу побеждать, стоять на пьедестале, а мне очень это нравится (Улыбается.), то надо серьёзно работать.

"Хочу в будущем стать нейрохирургом"

— Как вам удаётся совмещать две тренировки в день и свою успешную учёбу?

— Да, в целом я учусь довольно хорошо. Пытаюсь, чтобы были одни пятёрки, бывают и четвёрки, правда... С компьютерами не очень в ладах, поэтому по информатике в основном четвёрки вот. Между тренировками ко мне приходят преподаватели. Пытаюсь "впитать" в себя как можно больше знаний. Легче всего биология, математика. Физика для меня достаточно лёгкий предмет. Русский посложнее. А химию вообще иногда не понимаю.

— Необычный набор. Связать свою жизнь с биологией не думали?

— Четыре-пять лет назад случайно заинтересовалась фильмом, который смотрела моя мама. В этом фильме подробно рассказывалось об операции. Тогда уставилась в экран и с громадным интересом смотрела. Мне это всё запало, и я решила, что хочу в будущем стать нейрохирургом, можно сказать, это моя мечта. Поэтому я делаю упор на биологию, чтобы в будущем поступать в медицинский институт.

— Но вы же понимаете, что совмещать карьеру нейрохирурга и фигурное катание будет практически невозможно.

— Знаю, мне очень многие об этом говорили. Но считаю, что пока я буду учиться и заниматься фигурным катанием, это вполне реально.

— Можете описать ваш типичный день? Много времени приходится тратить на дорогу?

— От катка я живу далеко. Двадцать минут от метро "Речной вокзал", а тренируюсь в "Беляево". Встаю в семь часов утра, обычно взвешиваюсь. Иду завтракать. Очень люблю есть отварную гречку. Потом умываюсь, крашусь, гуляю с собаками. И потом мы с мамой как можно скорее уезжаем на каток, потому что пробки. А сейчас ещё и снег. Это значит… двойные пробки!

— Какие у вас собаки?

— Две чихуа-хуа. Мама и сын.

After 40 min running ‍♀️ Публикация от Alena Kostornaya (@alenka_kostornaya) 8 Мар 2018 в 9:56 PST

— Если вы всё же добираетесь сквозь пробки вовремя, то дальше, по идее, тренировки.

— Разминка начинается в 10:25, а в 11:25 у нас уже лёд. Заканчивается лёд в час, иногда бывает и позже. Потом у нас растяжки с Людмилой Борисовной. И далее перерыв. Это время для обеда и школьных занятий. Успеваю заняться одним предметом, иногда двумя. Ко мне приходят репетиторы. В какие-то дни это химия с биологией, в какие-то — алгебра и геометрия или русский с литературой. Предметы чередуются. А потом в 15:30 вторая разминка, и в 16:30 лёд, обычно до шести, но иногда бывает и позже. И после этого надо ещё позаниматься на тренажёрах и растяжкой. И потом с мамой домой.

"Хочу равняться только на себя саму"

— Непросто. На занятиях на льду ваши сверстницы-соперницы тренируются одновременно с вами?

— Одновременно нас на льду сразу десять-одиннадцать девочек. Конкуренция очень сильно мотивирует. Потому что если видишь, что кто-то делает элемент, то и ты должен сделать. Будешь стараться изо всех сил, чтобы догнать.

— Есть кумиры в фигурном катании, за которыми вы внимательно следили и на которых хотелось бы равняться?

— По катанию мне нравится Каролина Костнер, по высоте прыжков — Кэйтлин Осмонд. А по стабильности хочу равняться только на себя саму (Улыбается.).

— В следующем сезоне вы будете выступать среди взрослых. Опасения есть?

— Нет. Это будет мой первый взрослый сезон на международной арене. Надо просто выполнять то, что говорят тренеры, и работать. Никто не будет ждать от меня фурора, это преимущество.