Арестованному Кокорину грозит операция

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Арестованному Кокорину грозит операция

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Причиной этого стало отсутствие физических нагрузок на колено. Футболист недавно только восстановился после тяжёлой травмы.

Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что футболисту могут заменить сустав из-за отсутствия нужных физических нагрузок.

— Реабилитация после травмы обязательно должна включать разработку колена, а также специальные силовые упражнения. Ноге необходимо уделять каждый день по несколько часов, — приводит слова Стукаловой "Р-спорт". — Мы уже получили заключение врачей, в котором говорится, что если колено будет оставаться в таком же состоянии, то могут быть серьёзные последствия вплоть до замены сустава.

Напомним, что Кокорин и игрок "Краснодара" Павел Мамаев пробудут в СИЗО до 8 февраля.

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