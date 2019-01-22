Самолёт с известным футболистом пропал с радаров

Как сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на правоохранительные органы, самолёт, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, пропал с радаров в районе Нормандских островов.

Связь с воздушным судном, направлявшимся из Нанта в Кардифф, была потеряна вчера, 21 января, поздно вечером. Буквально пару дней назад французский клуб "Нант" объявил о переходе Сала в "Кардифф". По всей видимости, футболист летел на личном самолёте в расположение новой команды.

Уже начались поиски воздушного судна, на борту которого находились два человека.

Напомним, Сала ранее выступал за "Бордо", а затем — за "Нант".