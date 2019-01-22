Чалов продлил контракт с ЦСКА до 2022 года

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Чалов продлил контракт с ЦСКА до 2022 года

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов 

20-летний форвард в настоящий момент является лучшим бомбардиром чемпионата России.

20-летний Фёдор Чалов будет защищать цвета столичного ЦСКА до конца сезона 2021/22. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, что Чалов является воспитанником ЦСКА. За основную команду Фёдор играет с 2016 года. В настоящий момент возглавляет гонку бомбардиров РПЛ с девятью голами.

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