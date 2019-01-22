Самолёт с футболистом до исчезновения с радаров просил экстренную посадку

СМИ сообщили некоторые детали о самолёте с футболистом "Кардиффа", который пропал вчера поздно вечером с радаров.

По данным RMC, частный самолёт, на борту которого находился футболист Эмилиано Сала, за несколько минут до исчезновения запрашивал экстренную посадку на аэродроме Гернси.

Отмечается, что в момент этого запроса воздушное судно находилось над Ла-Маншем на высоте 1500 метров, с радаров он пропал, когда находился на высоте 700 метров. Поисковые работы продолжаются.

Ранее сообщили, что футболист Сала вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к своей новой команде, выступающей в Английской премьер-лиге, но потом его самолёт пропал с радаров в районе Нормандских островов.