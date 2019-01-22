Товарищеский турнир? Игрок "Ростова" порвал кресты в игре со "Спартаком"

Обычно восстановление после таких повреждений занимает около четырёх-шести месяцев.

Старт кубка "Матч Премьер" в Катаре был омрачён из-за неприятного эпизода. Защитник "Ростова" Мацей Вилюш практически на ровном месте получил серьёзное повреждение и не смог покинуть поле самостоятельно. Главный тренер Валерий Карпин сразу же выразил опасение, что защитник надолго выбыл из строя. К сожалению, опасения наставника подтвердились.

Здоровья, Мацей!



Мацей Вилюш получил травму во вчерашнем матче против «Спартака».



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У Вилюша диагностирован разрыв крестообразных связок. Защитник уже прошёл медобследование и в ближайшее время будет прооперирован. Восстановление составит от четырёх до шести месяцев пресс-служба ФК "Ростов".

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Другой футболист "Ростова" Сергей Паршивлюк после игры выложил фотографию своей искалеченной ноги с подписью "Товарищеский турнир, говорили они", намекая на серьёзность борьбы в межсезонном кубке.

Напомним, матч завершился со счётом 2:1 в пользу "Спартака". Решающий гол уже в добавленное время забил капитан команды Денис Глушаков.