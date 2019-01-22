Товарищеский турнир? Игрок "Ростова" порвал кресты в игре со "Спартаком"

Старт кубка "Матч Премьер" в Катаре был омрачён из-за неприятного эпизода. Защитник "Ростова" Мацей Вилюш практически на ровном месте получил серьёзное повреждение и не смог покинуть поле самостоятельно. Главный тренер Валерий Карпин сразу же выразил опасение, что защитник надолго выбыл из строя. К сожалению, опасения наставника подтвердились.
Здоровья, Мацей!— Football Club Rostov (@rostovfc) 22 января 2019 г.
Мацей Вилюш получил травму во вчерашнем матче против «Спартака».
Подробности: https://t.co/f7BHo6o9Dm pic.twitter.com/4TA8RdzM5m
У Вилюша диагностирован разрыв крестообразных связок. Защитник уже прошёл медобследование и в ближайшее время будет прооперирован. Восстановление составит от четырёх до шести месяцев
пресс-служба ФК "Ростов".
Кресты российского футбола. Почему игроки РПЛ часто получают серьёзные травмы?
Другой футболист "Ростова" Сергей Паршивлюк после игры выложил фотографию своей искалеченной ноги с подписью "Товарищеский турнир, говорили они", намекая на серьёзность борьбы в межсезонном кубке.
Напомним, матч завершился со счётом 2:1 в пользу "Спартака". Решающий гол уже в добавленное время забил капитан команды Денис Глушаков.
- Популярные
- По времени