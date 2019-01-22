Слава богу, не Кокорин. Футболистов не узнали в поезде и попросили не шуметь

Главный герой истории не знал в лицо чемпиона мира Поля Погба, а его сын сошёл с ума от зависти.

Отец австралийца Нэйтана Патрика ехал на поезде из Манчестера в Лондон, когда заметил, что соседи слишком громко играют в карточную игру UNO. Мужчина сделал им замечание, на что они извинились, и один из них с явным французским акцентом предложил сделать совместное фото. Мужчина согласился, но не понял сути произошедшего, пока не отправил снимок сыну. Тот объяснил отцу, что у него теперь есть фото с футболистами "Манчестер Юнайтед" Неманьей Матичем и Полем Погба (который летом стал чемпионом мира в составе сборной Франции).

История получила вирусное развитие из-за реакции самого Нэйтана. Парень просто обожает футбол, а вот вся его семья к этому виду спорта равнодушна. Парень в социальных сетях очень эмоционально описал произошедшее, но до сих пор не может поверить в реальность ситуации.

Я обожаю спорт, обожаю футбол. Но мои родители из футбола знают только первые строчки песни It’s coming home. Я пытался заставить их посмотреть финал Кубка мира, но они не захотели Нэйтан Патрик Фото: © twitter/Nate Patrick

Он прислал мне фото, и ЭТО ОКАЗАЛСЯ ПОЛЬ ПОГБА. ЭТО НЕ ШУМНЫЕ СТУДЕНТЫ! ОНИ ЕХАЛИ НА ОДНОМ ПОЕЗДЕ СО ВСЕМ СОСТАВОМ "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД"! Естественно, у парня французский акцент! Он летом выиграл Кубок мира со сборной Франции! Нэйтан Патрик Фото: © twitter/Nate Patrick

Нэйтан приложил и фрагменты переписки с семьёй, где он пытался объяснить родителям, что они только что сфотографировались с настоящими звёздами.

История Нэйтана просто захватила спортивные медиа по всему миру, он до сих пор не может отойти от произошедшего, хотя и случилось всё не с ним, а с родителями.

Многим российским пользователям Сети эта история напомнила более мрачную, из наших реалий. Ведь знаменитая вечеринка Александра Кокорина и Павла Мамаева, закончившаяся для обоих уголовным преследованием и заключением в СИЗО, начиналась точно так же. Сначала футболисты громко ехали в поезде, а затем их точно так же попросили не шуметь в общественном месте. Однако итог получился совсем иным.