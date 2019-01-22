Зубков ушёл с поста президента Федерации бобслея

Прославленный спортсмен намерен отойти от дел на время дисквалификации от международной федерации.

Ранее Зубков говорил, что дисквалификация со стороны международной федерации бобслея не помешает его деятельности, однако теперь ситуация изменилась. Призёр двух Олимпиад покидает руководящую должность.

— Уже подал заявление о временном уходе с поста президента федерации до окончания дисквалификации или до решения вопросов, препятствующих моей деятельности на посту главы организации, — цитирует Зубкова телеканал "360".

Пока Зубков ещё не решил, будет ли он оспаривать дисквалификацию. Пока он разбирается в вердикте IBSF и должен определиться в течение недели.

Ранее стало известно, что Зубков и ещё три бобслеиста были дисквалифицированы до декабря 2020 года. Дела Алексея Воеводы и Максима Белугина ещё находятся в процессе рассмотрения.