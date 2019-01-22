Зубков ушёл с поста президента Федерации бобслея

Ранее Зубков говорил, что дисквалификация со стороны международной федерации бобслея не помешает его деятельности, однако теперь ситуация изменилась. Призёр двух Олимпиад покидает руководящую должность.
— Уже подал заявление о временном уходе с поста президента федерации до окончания дисквалификации или до решения вопросов, препятствующих моей деятельности на посту главы организации, — цитирует Зубкова телеканал "360".
Пока Зубков ещё не решил, будет ли он оспаривать дисквалификацию. Пока он разбирается в вердикте IBSF и должен определиться в течение недели.
Ранее стало известно, что Зубков и ещё три бобслеиста были дисквалифицированы до декабря 2020 года. Дела Алексея Воеводы и Максима Белугина ещё находятся в процессе рассмотрения.
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