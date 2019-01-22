ЦСКА одолел "Молде" благодаря суперголу Набабкина, "Краснодар" уступил "Базелю"

Российские клубы продолжают готовиться к возобновлению чемпионата с помощью товарищеских матчей.

Два несостоявшихся участника кубка "Матч Премьер" продолжают самостоятельно готовиться к весенней части сезона РПЛ. И ЦСКА, и "Краснодар" находятся на сборах в Испании. Армейцы в рамках очередного спарринга встречались со своим давним соперником — норвежским "Молде". Оставшийся без Сульшера у руля клуб уступил москвичам в самой концовке. Суперголом отличился Кирилл Набабкин.

Результат встречи — 2:1 в пользу ЦСКА. Ещё один гол в составе красно-синих провёл Ильзат Ахметов.

Всё! Легендарный гол Кирилла Набабкина принёс победу в товарищеском матче #ЦСКАмольде, которым завершилась программа первого сбора #Кампоамор2019



Впереди три заслуженных выходных! pic.twitter.com/LE6yEzO9ZM — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 22 января 2019 г.

А вот "Краснодар" не сумел завершить первую часть испанских сборов на мажорной ноте. Команда Мурада Мусаева уступила швейцарскому "Базелю" со счётом 0:2.

Всё! Не удается нашим парням завершить первый зимний сбор на мажорной ноте в плане результата. Уступаем швейцарцам 0:2.



Однако на данный момент команда на результат не ориентирована. Теперь мы знаем, над чем работать дальше!



Впереди второй сбор!#КраснодарБазель pic.twitter.com/WQmBraxGUJ — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 22 января 2019 г.

Напомним, что другие клубы РПЛ участвуют в межсезонном турнире — Кубке "Матч Премьер", который проходит в Катаре. В дебютном матче "Спартак" победил "Ростов", сегодня в игру вступают "Зенит" и "Локомотив".