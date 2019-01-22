ЦСКА одолел "Молде" благодаря суперголу Набабкина, "Краснодар" уступил "Базелю"

Два несостоявшихся участника кубка "Матч Премьер" продолжают самостоятельно готовиться к весенней части сезона РПЛ. И ЦСКА, и "Краснодар" находятся на сборах в Испании. Армейцы в рамках очередного спарринга встречались со своим давним соперником — норвежским "Молде". Оставшийся без Сульшера у руля клуб уступил москвичам в самой концовке. Суперголом отличился Кирилл Набабкин.
Это можно смотреть бесконечно!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 22 января 2019 г.
⚽ Сегодняшний победный гол экстра-класса в исполнении #легенда14 #ЦСКАмольде pic.twitter.com/nC7N6AylLT
Результат встречи — 2:1 в пользу ЦСКА. Ещё один гол в составе красно-синих провёл Ильзат Ахметов.
Всё! Легендарный гол Кирилла Набабкина принёс победу в товарищеском матче #ЦСКАмольде, которым завершилась программа первого сбора #Кампоамор2019— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 22 января 2019 г.
Впереди три заслуженных выходных! pic.twitter.com/LE6yEzO9ZM
А вот "Краснодар" не сумел завершить первую часть испанских сборов на мажорной ноте. Команда Мурада Мусаева уступила швейцарскому "Базелю" со счётом 0:2.
Всё! Не удается нашим парням завершить первый зимний сбор на мажорной ноте в плане результата. Уступаем швейцарцам 0:2.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 22 января 2019 г.
Однако на данный момент команда на результат не ориентирована. Теперь мы знаем, над чем работать дальше!
Впереди второй сбор!#КраснодарБазель pic.twitter.com/WQmBraxGUJ
Напомним, что другие клубы РПЛ участвуют в межсезонном турнире — Кубке "Матч Премьер", который проходит в Катаре. В дебютном матче "Спартак" победил "Ростов", сегодня в игру вступают "Зенит" и "Локомотив".
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