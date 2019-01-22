"Зенит" проиграл "Локомотиву" в Кубке "Матч Премьер"

Действующий лидер чемпионата России уступил "железнодорожникам" со счётом 1:3 в рамках первого тура нового товарищеского турнира в Катаре.

Турнир в Катаре стартовал ещё вчера матчем между "Спартаком" и "Ростовом", где москвичи победили благодаря голу Дениса Глушакова. Сегодня удача была также на стороне столичного клуба. Команда Юрия Сёмина уверенно выиграла у подопечных Сергея Семака (3:1).

Счёт открыл Фёдор Смолов на 35-й минуте встречи. Российский форвард нанёс настолько мощный удар с дальней дистанции, что Андрей Лунёв, который, казалось бы, уже дотянулся до мяча, не смог удержать его.

Практически следом Антон Миранчук увеличил преимущество.

На второй тайм команды вышли в обновлённых составах (регламент турнира позволяет делать неограниченное количество замен). Сёмин выпустил сразу несколько молодых игроков, что сыграло только на руку. 19-летний Алексей Миронов забил красивый гол в ворота голкипера сборной России.

Для молодого хавбека это первый мяч за основную команду.

В концовке встречи "Зенит" благодаря усилиям Эмилиано Ригони забил гол престижа. Помог отличиться аргентинцу пас Игоря Смольникова.

Благодаря этой победе "Локомотив" стал лидером турнира после первого тура.

Кубок "Матч Премьер". 1-й тур.

"Зенит" — "Локомотив" — 1:3.

Голы: Смолов, 35' (0:1), Ан. Миранчук, 39' (0:2), Миронов, 50' (0:3), Ригони 82' (1:3).