"Зенит" проиграл "Локомотиву" в Кубке "Матч Премьер"

Турнир в Катаре стартовал ещё вчера матчем между "Спартаком" и "Ростовом", где москвичи победили благодаря голу Дениса Глушакова. Сегодня удача была также на стороне столичного клуба. Команда Юрия Сёмина уверенно выиграла у подопечных Сергея Семака (3:1).
Счёт открыл Фёдор Смолов на 35-й минуте встречи. Российский форвард нанёс настолько мощный удар с дальней дистанции, что Андрей Лунёв, который, казалось бы, уже дотянулся до мяча, не смог удержать его.
Дальний удар Фёдора Смолова превращается в первый гол матча.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 22 января 2019 г.
Смотрите #ЗенитЛоко в прямом эфире на #МАТЧПРЕМЬЕР
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Практически следом Антон Миранчук увеличил преимущество.
✌ Второй мяч «Локо» в исполнении Антона Миранчука.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 22 января 2019 г.
Смотрите #ЗенитЛоко в прямом эфире на #МАТЧПРЕМЬЕР
https://t.co/czVPrDVBiB pic.twitter.com/DZwWytcpBB
На второй тайм команды вышли в обновлённых составах (регламент турнира позволяет делать неограниченное количество замен). Сёмин выпустил сразу несколько молодых игроков, что сыграло только на руку. 19-летний Алексей Миронов забил красивый гол в ворота голкипера сборной России.
Для молодого хавбека это первый мяч за основную команду.
Первый мяч Алексея Миронова за основной состав «Локомотива».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 22 января 2019 г.
Смотрите #ЗенитЛоко в прямом эфире на #МАТЧПРЕМЬЕР
https://t.co/czVPrDVBiB pic.twitter.com/XDs2SiVtcI
В концовке встречи "Зенит" благодаря усилиям Эмилиано Ригони забил гол престижа. Помог отличиться аргентинцу пас Игоря Смольникова.
Не удаётся футболистам «Локо» сохранить ворота сухими. Отличился Эмилиано Ригони.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 22 января 2019 г.
#МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитЛоко pic.twitter.com/75vzQNryKm
Благодаря этой победе "Локомотив" стал лидером турнира после первого тура.
Кубок "Матч Премьер". 1-й тур.
"Зенит" — "Локомотив" — 1:3.
Голы: Смолов, 35' (0:1), Ан. Миранчук, 39' (0:2), Миронов, 50' (0:3), Ригони 82' (1:3).
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