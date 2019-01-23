Бестемьянова: У наших фигуристок хорошие шансы занять весь пьедестал на ЧЕ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду - о чемпионате Европы по фигурному катанию, который стартовал сегодня в Минске.

Советская фигуристка в танцах на льду, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Наталья Бестемьянова в разговоре с Лайфом отметила, что Загитова способна защитить звание чемпионки Европы.

— У нас хорошие шансы занять весь пьедестал в женском катании. Очевидно, что Загитова — главная претендентка на победу. Будет ли ей трудно психологически? Я не могу залезть в голову Алине и сказать, что она чувствует. Загитова хоть и молодая, но уже опытная фигуристка. Если откатается чисто, то выиграет соревнования, — считает Бестемьянова.

Также она рассказала про шансы Максима Ковтуна на европейском первенстве.

— Есть шансы проявить себя в Европе и у Максима Ковтуна. Вообще, каждый наш фигурист может стать лидером, — пояснила Бестемьянова. — Что касаемо танцевальных пар, то могу сказать про Степанову и Букина: они полностью готовы к чемпионату Европы. Ждём высоких результатов и от Синициной с Кацалаповым.

Отметим, что женщины первыми открыли соревнования в Минске. Алина Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова выступят в последней, сильнейшей разминке и появятся на льду около 16:15 по московскому времени.

Также свои программы сегодня представят пары. Начало — в 19:00 (мск).

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