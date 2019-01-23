Чакветадзе: Никто из теннисисток не хочет видеть Шарапову у себя в соперницах

Бывшая пятая ракетка мира, а ныне — спортивный комментатор специально для Лайфа подвела итоги выступления российских теннисистов на Открытом чемпионате Австралии.

Первый в сезоне турнир Большого шлема продолжается, но уже без участия россиян. Ещё вчера надежда оставалась на Анастасию Павлюченкову, но она остановилась в шаге от полуфинала. Подвести итоги выступления наших теннисистов на Australian Open мы попросили Анну Чакветадзе.

— В целом для россиян этот турнир прошёл неплохо, — отметила прославленная спортсменка в разговоре с Лайфом. — Конечно, мы всегда хотим как можно больше побед, но позитивных моментов было достаточно. Например, то, что Анастасия Павлюченкова прошла так далеко и уверенно, или то, что Даниил Медведев навязал хорошую борьбу Новаку Джоковичу. Многие наши теннисисты, которые не проходили ещё так далеко по сетке, показали хорошую игру. Поэтому для российского тенниса турнир прошёл неплохо.

— Этого мы, к сожалению, не можем сказать о Дарье Касаткиной... Почему она так слабо стартовала, ведь многие ждали от неё большего?

— Многие считают, что теннисисты должны весь сезон играть ровно, а если они подбираются к двадцатке лучших, то они вообще не имеют права проводить матчи не лучшим образом. На самом деле всё не так просто. Многие топ-теннисисты даже проваливаются на Большом шлеме! Их же в году четыре, и сложно к каждому подойти на пике своей формы.

Даша свой лучший теннис пока ещё не нашла, но это не значит, что теперь нужно поставить на ней крест. Я в Дашу верю! Она очень интересная теннисистка, необычная, игрок тактического плана, таких немного. Она и выделяется среди всех. Так что будем ждать более медленных кортов, грунта, и, может, там она как раз разыграется. Ведь ещё только начало сезона, ничего страшного не произошло.

— А как вам Мария Шарапова? На предыдущем турнире в Китае она снялась из-за травмы, и многие не делали ставки на неё в Мельбурне...

— Мне очень понравилась игра Маши против Возняцки. После этой встречи казалось, что вот наконец-то мы увидели прежнюю Машу, но её пока не хватает надолго... Уже в следующем матче она не смогла показать тот же уровень игры. Очень жаль! После того как Шарапова обыграла прошлогоднюю победительницу Открытого чемпионата Австралии, она должна была проходить дальше.

В Шарапову я по-прежнему верю и считаю, что она один из величайших игроков женского тура. Маша завоевала пять больших шлемов, а это уже о многом говорит. Нельзя её списывать со счетов. В какой бы форме она ни была, какая бы жизненная ситуация её ни настигла, она всё равно считается опасной соперницей для всех. Поверьте мне, никто из девушек не хочет увидеть у себя в сетке Марию Шарапову! Сейчас она потеряла некоторую уверенность, но всё ещё может измениться.