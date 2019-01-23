Спасатели не исключают, что футболист "Кардиффа" мог спастись на шлюпке

Специалисты сразу по нескольким версиям считают, что пилоту и спортсмену удалось спастись.

Полиция Гернси опубликовала четыре версии развития событий после исчезновения с радаров самолёта, на борту которого находился аргентинский игрок "Кардиффа" Эмилиано Сала.

Первая версия такая: воздушное судно приземлилось на суше и пострадавшие не смогли выйти на связь, вторая — оно приземлилось на воду и пострадавших подобрали моряки, но на связь они пока не смогли выйти. Самой приоритетной была выбрана версия о том, что самолёт приземлился на воду, а пилот и футболист воспользовались спасательной шлюпкой. Последняя версия — самолёт с пассажирами разбился.

Ранее стало известно, что в районе пропажи самолёта были найдены обломки в море. Поисковые работы продолжаются.