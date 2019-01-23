"Нас сталкивают лбами". Медведева рассказала о взаимоотношениях с Загитовой

19-летняя фигуристка призналась в интервью, что они с Алиной никогда не были врагами.

Российская фигуристка Евгения Медведева откровенно рассказала о взаимоотношениях с Алиной Загитовой. Многие СМИ считали, что у девочек после Олимпиады в Пхёнчхане возник конфликт.

— Наше противостояние с Алиной раздуто, а большая часть и вовсе придумана. Враги — не враги. Мы с ней на Олимпиаде представляли Россию, так почему мы должны быть врагами?! — цитирует Медведеву Youtube-канал COMMANDOS. — У нас никогда не было плохих отношений или вражды, а нас всё сталкивают лбами. Некоторые люди ведутся на это. У меня с Алиной никогда никаких конфликтов не было.

Напомним, что сегодня в Минске стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию, где выступит Алина Загитова. Медведева же не смогла отобраться на эти соревнования по итогам чемпионата России.

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