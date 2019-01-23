Загитова: Стараюсь не думать, что я главная фаворитка чемпионата Европы

Олимпийская чемпионка прокомментировала своё выступление в короткой программе на европейском первенстве.

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что после праздников тренировки стали ей даваться легче.

— Стараюсь не думать, что я главная фаворитка на этом турнире. Перед Новым годом тренировала четверной флип. Понимаю, что мне нужно сделать свои прыжки более уверенными, — сказала журналистам сразу после проката фигуристка. — Я хорошо отдохнула на новогодних праздниках и получила позитивные эмоции, возможно, поэтому тренировки теперь проходят легче. Ещё начала смотреть сериалы перед соревнованиями, они помогают отвлечься.

Напомним, что Загитова является лидером после короткой программы на чемпионате Европы. Второе место — у Софьи Самодуровой.

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