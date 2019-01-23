Фигуристы Тарасова и Морозов идут вторыми после короткой программы на ЧЕ

На чемпионате Европы, который стартовал сегодня в Минске, вслед за короткими программами женщин выступили и спортивные пары.

Короткую программу среди пар выиграли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Они сегодня заработали 76,55 балла. Российский дуэт — Евгения Тарасова и Владимир Морозов — стал вторым. Судьи им поставили достаточно высокие оценки, несмотря на две помарки партнёрши: 73,90 балла. На третьем месте расположились итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (73,70).

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили 72,58 балла, и пока они идут четвёртыми, а Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — пятыми (65,89).

Произвольные программы, по итогам которых определятся победители и призёры европейского первенства среди пар, фигуристы покажут завтра, 24 января. Начало в 19:40 (мск).

Отметим, что ранее свои короткие программы представили женщины. Лидером является Алина Загитова, а второе место у Софьи Самодуровой.

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