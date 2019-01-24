Шарапову шокировали морозы в Санкт-Петербурге

Бывшая первая ракетка мира прилетела в Северную столицу для участия в турнире St.Petersburg Ladies Trophy 2019.

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала пост в "Твиттере", где поразилась морозной погоде в Санкт-Петербурге.

— Это по Фаренгейту, а не по Цельсию, — сопроводила такими словами пост 31-летняя спортсменка, на котором помимо её фотографии показана температура воздуха от 5 до 20 градусов по Фаренгейту (по Цельсию — примерно от 17 до минус 6 градусов).

Турнир в Санкт-Петебурге начнётся 28 января и продлится до 3 февраля. Шарапова впервые примет участие на этих соревнованиях.