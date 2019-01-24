День Х для Фёдора Емельяненко

Раннее воскресное утро 27 января для отечественных фанатов смешанных единоборств станет особенным: легендарный российский боец Фёдор Емельяненко вновь постарается внести своё имя в золотой фонд мирового ММА, выйдя на этот раз на охоту за золотом Гран-при промоутерской организации Bellator.

42-летний Фёдор Емельяненко (38-5-0) за годы своей 19-летней профессиональной карьеры в ММА прошёл сквозь "огонь, воду и медные трубы": яркие победы, досадные поражения, травмы, кровь, соперники самого высокого уровня. Человека, который дважды побеждал Антониу Родригу Ногейру и Марка Коулмана на пике их карьеры, а также оставил без шансов целую армию других выдающихся зарубежных бойцов (Рикардо Арона, Сэмми Схилт, Хит Херринг, Гари Гудридж, Кевин Рэндлмен, Мирко Филипович (Кро Коп), Марк Хант, Тим Сильвия, Андрей Орловский), сложно удивить атлетом по имени Райан Бейдер. Но пресловутый возрастной фактор — самый главный враг Последнего Императора на протяжении последнего десятилетия, союзником которого является желание Фёдора заканчивать каждый свой поединок как можно скорее, а значит, вести себя рискованно и опрометчиво…

Чёрная полоса у звезды из Старого Оскола началась 26 июня 2010 года, когда Емельяненко неожиданно проиграл сдачей бразильцу Фабрисиу Вердуму. Ночной кошмар фанатов россиянина продолжился и в двух последующих выступлениях — против Антониу Силвы (Бигфута) и Дэна Хендерсона. Три досрочных поражения обнажили все имевшиеся у Фёдора на тот момент проблемы: падение фирменной скорости, замедление реакции, кризис в технико-тактическом аспекте… Закрыв безоговорочные поражения тремя уверенными победами над не самыми большими именами (Монсон, Ишии, Риззо), Емельяненко взял паузу на три года…

Но, вернувшись, Фёдор уже не излучал своего легендарного спокойствия и уверенности в победе. Фёдор отныне стал другим… Да, с таким же опасным ударом с обеих рук, но не тем "магом", способным найти фантастический выход из самой, казалось бы, безнадёжной ситуации в бою.

По мнению многих фанатов и экспертов, Емельяненко как минимум не выиграл у Фабио Мальдонадо в России и удручающе улетел в нокаут на первых секундах боя с Мэттом Митрионом, кстати, "избиваемом" всё тем же Райаном Бейдером на протяжении 15 минут поединка.

Несмотря на поражение от Митриона, Фёдор всё же получил право стать участником Гран-при Bellator, и это не удивительно — отсутствие ореола непобедимости не влияет на статус суперзвезды Последнего Императора в американской организации. Выиграв у не выступавшего на протяжении двух лет Фрэнка Мира и экс-средневеса Чейла Соннена, россиянин предсказуемо вышел в финал.

Соперник в решающей борьбе за пояс чемпиона — Райан Бейдер (26-5-0) — атлет гораздо более высокого класса, чем два предыдущих соперника Фёдора. Да, Соннен трижды бился за титул чемпиона UFC, а Мир и вовсе был чемпионом организации № 1 на планете, но их время давно прошло. Чего не скажешь о Бейдере…

Райану 35 лет и, несмотря на уход из UFC, американец входит в топ лучших полутяжеловесов планеты. Именно полутяжеловесов — Бейдер не природный тяж, и это обстоятельство не в пользу Емельяненко. Как показывает статистика, именно в сражениях с представителями весовой категории до 93 килограммов Последний Император испытывает наибольшие трудности. В первую очередь из-за отсутствия преимущества в скорости и выносливости.

После поражения Энтони Джонсону в начале 2016 года Райан набрал победный ход из шести поединков (Илир Латифи, Антониу Рожериу Ногейра, Фил Дэвис, Линтон Васселл, Мухаммед Лаваль, Мэтт Митрион) и, по мнению букмекеров, имеет гораздо большие шансы на победу, нежели претендент из России. От американца в бою с Емельяненко ждут бесконечного контроля в партере, ставку на рассечения и, как следствие, — победу техническим нокаутом в поздних раундах. Чем ответит Фёдор?

Конечно же, Емельяненко вновь постарается решить все вопросы в первом раунде, осыпая соперника градом ударов в стойке. Попадёт на миллион долларов или нет, узнаем в это воскресенье. Но каждый соотечественник Фёдора в душе уверен: Емельяненко заслужил право покинуть этот спорт с поясом чемпиона на талии. Да поможет ему Бог!

Фёдор Емельяненко: Мотивация? Выступать за свою страну, представлять свою веру