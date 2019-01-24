"Ради моего брата". Форвард "Севильи" посвятил гол пропавшему игроку "Кардиффа"

Поисковые работы идут уже третий день, никаких следов самолёта пока не обнаружено.

Накануне "Севилья" обыграла "Барселону" со счётом 2:0 в рамках Кубка Испании. Один из мячей забил французский нападающий Виссам Бен Йеддер. После гола он поднял игровую футболку, под которой было послание для пропавшего форварда "Кардиффа". "Ради моего брата. Молимся за Эмилиано Сала".

Ben Yedder dedicó su gol a su “hermano” Emiliano Sala https://t.co/6mqdesUde0 — Okdeportes (@depOKrtes) 23 января 2019 г.

Бен Йеддер и Сала пересекались во французской Лиге 1, когда Виссам играл за "Бордо", а Эмилиано — за "Нант".

Сала перешёл в английский "Кардифф" этой зимой и отправился в новый клуб на частном самолёте, который пропал с радаров.

СМИ со ссылкой на экспертов утверждают, что самолёт мог потерпеть крушение из-за обледенения крыльев. Специалисты приводят в доказательство сообщения футболиста, где он сказал о "разваливающемся самолёте".

Отметим, что спасатели не исключают варианта, что спортсмен и пилот могли спастись на шлюпке.