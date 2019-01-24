Биатлонистка Сливко выиграла спринт на этапе Кубка IBU, Кайшева — вторая

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Биатлонистка Сливко выиграла спринт на этапе Кубка IBU, Кайшева — вторая

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф 

24-летняя россиянка Виктория Сливко стала первой в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка IBU, который проходит в швейцарском городе Ленцерхайде. Она не допустила ни одного промаха, её результат — 23.39,3. Второе место — у другой россиянки, Ульяны Кайшевой (отставание +3,7). Замыкает тройку призёров немка Янина Хеттих (+30,4).

Валерия Васнецова финишировала пятой, Елизавета Каплина — девятой, Наталья Гербулова — 15-й, Тамара Воронина — 48-й.

Отметим, что для Сливко это уже третья победа подряд. Ранее она стала первой в спринте и гонке преследования на этапе Кубка IBU в Арбер-Цвизеле.

Кубок IBU. Шестой этап.

Женщины. Спринт

1. Виктория Сливко (Россия) — 23.39,3 (0 промахов).

2. Ульяна Кайшева (Россия) — отставание +3,7 (0).

3. Янина Хеттих (Германия) — +30,4 (0)...

5. Валерия Васнецова (Россия) — +1.09,1 (2).

9. Елизавета Каплина (Россия) — +1.32,8 (1).

15. Наталья Гербулова (Россия) — +1.48,5 (3)...

48. Тамара Воронина (Россия) — +4.14,9 (2).

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