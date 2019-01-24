Биатлонистка Сливко выиграла спринт на этапе Кубка IBU, Кайшева — вторая

24-летняя россиянка Виктория Сливко стала первой в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка IBU, который проходит в швейцарском городе Ленцерхайде. Она не допустила ни одного промаха, её результат — 23.39,3. Второе место — у другой россиянки, Ульяны Кайшевой (отставание +3,7). Замыкает тройку призёров немка Янина Хеттих (+30,4).
Валерия Васнецова финишировала пятой, Елизавета Каплина — девятой, Наталья Гербулова — 15-й, Тамара Воронина — 48-й.
Отметим, что для Сливко это уже третья победа подряд. Ранее она стала первой в спринте и гонке преследования на этапе Кубка IBU в Арбер-Цвизеле.
Кубок IBU. Шестой этап.
Женщины. Спринт
1. Виктория Сливко (Россия) — 23.39,3 (0 промахов).
2. Ульяна Кайшева (Россия) — отставание +3,7 (0).
3. Янина Хеттих (Германия) — +30,4 (0)...
5. Валерия Васнецова (Россия) — +1.09,1 (2).
9. Елизавета Каплина (Россия) — +1.32,8 (1).
15. Наталья Гербулова (Россия) — +1.48,5 (3)...
48. Тамара Воронина (Россия) — +4.14,9 (2).
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