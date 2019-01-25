Туктамышева и Мамаев. Звёзды-студенты грядущей Универсиады-2019

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Туктамышева и Мамаев. Звёзды-студенты грядущей Универсиады-2019

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Коллаж: © L!FE. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков/Александр Вильф

Всемирные зимние студенческо-молодёжные спортивные соревнования, именуемые Универсиадой, впервые пройдут в России. Окончательная заявка сборной России на все 11 дисциплин появится позднее, но уже сегодня можно сказать, что некоторые спортсмены с приставкой "топ" на Универсиаду поедут. В Татьянин день Лайф рассказывает о главных студентах России из мира спорта.

Наталья Гербулова

  • 23 года
  • Биатлон
  • СФУ (Красноярск)
  • Двукратная чемпионка России
  • Трёхкратный призёр чемпионатов мира по летнему биатлону
  • Мастер спорта России

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Станислава Константинова

  • 18 лет
  • Фигурное катание
  • Университет имени Лесгафта
  • Призёр первенства России
  • Мастер спорта международного класса
  • Обошла Алину Загитову на чемпионате России — 2018

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Елизавета Туктамышева

  • 22 года
  • Фигурное катание
  • Университет имени Лесгафта
  • Чемпионка России, Европы и мира
  • Победитель финала Гран-при
  • Чемпионка юношеских ОИ
  • Заслуженный мастер спорта России

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Максим Ковтун

  • 23 года
  • Фигурное катание
  • РГУФКСМиТ (Москва)
  • Многократный призёр чемпионатов мира и Европы
  • Четырёхкратный чемпион России
  • Мастер спорта России международного класса

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Александр Самарин

  • 20 лет
  • Фигурное катание
  • РГУФКСМиТ (Москва)
  • Трёхкратный призёр чемпионатов России
  • Призёр этапов Гран-при
  • Мастер спорта России международного класса

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Ульяна Васильева

  • 23 года
  • Кёрлинг
  • Университет имени Лесгафта
  • Чемпионка Европы
  • Вице-чемпионка Универсиады
  • Обладатель Суперкубка России
  • Мастер спорта России международного класса

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Даниил Горячёв

  • 24 года
  • Кёрлинг
  • СПбГУ
  • Чемпион и призёр чемпионатов мира и России среди смешанных команд
  • Заслуженный мастер спорта России

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Герман Сазыкин

  • 19 лет
  • Спортивное ориентирование
  • СФУ (Красноярск)
  • Трёхкратный серебряный призёр первенства Европы
  • Мастер спорта России

Фото: © instagram/sazykin__00

Вероника Калинина

  • 19 лет
  • Спортивное ориентирование
  • РЭУ им. Г. В. Плеханова
  • Многократная победительница первенств России
  • Победитель и призёр первенства Европы и Кубка Европы

Фото: © instagram/koutakalio

Антон Мамаев

  • 21 год
  • Сноуборд
  • УралГУФК
  • Чемпион России в слоупстайле
  • Бронзовый призёр Кубка мира
  • Мастер спорта России

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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