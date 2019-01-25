Туктамышева и Мамаев. Звёзды-студенты грядущей Универсиады-2019

Наталья Гербулова
- 23 года
- Биатлон
- СФУ (Красноярск)
- Двукратная чемпионка России
- Трёхкратный призёр чемпионатов мира по летнему биатлону
- Мастер спорта России
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Станислава Константинова
- 18 лет
- Фигурное катание
- Университет имени Лесгафта
- Призёр первенства России
- Мастер спорта международного класса
- Обошла Алину Загитову на чемпионате России — 2018
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Елизавета Туктамышева
- 22 года
- Фигурное катание
- Университет имени Лесгафта
- Чемпионка России, Европы и мира
- Победитель финала Гран-при
- Чемпионка юношеских ОИ
- Заслуженный мастер спорта России
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Максим Ковтун
- 23 года
- Фигурное катание
- РГУФКСМиТ (Москва)
- Многократный призёр чемпионатов мира и Европы
- Четырёхкратный чемпион России
- Мастер спорта России международного класса
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Александр Самарин
- 20 лет
- Фигурное катание
- РГУФКСМиТ (Москва)
- Трёхкратный призёр чемпионатов России
- Призёр этапов Гран-при
- Мастер спорта России международного класса
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Ульяна Васильева
- 23 года
- Кёрлинг
- Университет имени Лесгафта
- Чемпионка Европы
- Вице-чемпионка Универсиады
- Обладатель Суперкубка России
- Мастер спорта России международного класса
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Даниил Горячёв
- 24 года
- Кёрлинг
- СПбГУ
- Чемпион и призёр чемпионатов мира и России среди смешанных команд
- Заслуженный мастер спорта России
Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид
Герман Сазыкин
- 19 лет
- Спортивное ориентирование
- СФУ (Красноярск)
- Трёхкратный серебряный призёр первенства Европы
- Мастер спорта России
Фото: © instagram/sazykin__00
Вероника Калинина
- 19 лет
- Спортивное ориентирование
- РЭУ им. Г. В. Плеханова
- Многократная победительница первенств России
- Победитель и призёр первенства Европы и Кубка Европы
Фото: © instagram/koutakalio
Антон Мамаев
- 21 год
- Сноуборд
- УралГУФК
- Чемпион России в слоупстайле
- Бронзовый призёр Кубка мира
- Мастер спорта России
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
- Популярные
- По времени