Выше "Севильи" и "Лиона". "Зенит" вошёл в топ-30 по доходам в Европе

По итогам прошедшего сезона санкт-петербургский клуб заработал почти 170 млн евро.

Аналитическая компания Deloitte опубликовала отчёт о финансовых успехах европейских клубов в сезоне-2017/2018. Лидером рейтинга по доходам стал мадридский "Реал", заработавший 750,9 млн евро. "Сливочные" обошли в списке "Барселону" (690,4 млн) и "Манчестер Юнайтед" (666 млн).

В топ-30 попал один российский клуб — и это санкт-петербургский "Зенит". Сине-бело-голубые заработали 167,8 млн евро и попали на 25-е место, обойдя "Севилью", "Бенфику" и "Лион".

В десятке больше всего оказалось представителей английского чемпионата (шесть клубов), на втором месте — испанцы (две команды), на третьем — французы и немцы (по одному коллективу).