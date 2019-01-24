Колобков — о достижении Овечкина: Его возможностям нет предела

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал успех нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, который сравнялся по очкам с Сергеем Фёдоровым. У обоих их теперь по 1179. Больше них из россиян никто ещё не набирал.

— То, что Овечкин сейчас делает, является совершенно уникальным результатом, который поражает болельщиков. Чувствуется, что вообще нет предела его возможностям, — приводит слова Колобкова ТАСС.

Отметим, что пока самым результативным игроком в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки (2857 очков).