Колобков — о достижении Овечкина: Его возможностям нет предела

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Колобков — о достижении Овечкина: Его возможностям нет предела

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Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков 

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал успех нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, который сравнялся по очкам с Сергеем Фёдоровым. У обоих их теперь по 1179. Больше них из россиян никто ещё не набирал.

То, что Овечкин сейчас делает, является совершенно уникальным результатом, который поражает болельщиков. Чувствуется, что вообще нет предела его возможностям, — приводит слова Колобкова ТАСС.

Отметим, что пока самым результативным игроком в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки (2857 очков).

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