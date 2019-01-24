Мария Шарапова прилетела в Санкт-Петербург

Самолёт с 31-летней российской теннисисткой Марией Шараповой сегодня приземлился в аэропорту Пулково. Фотографию заснеженного российского города она опубликовала в "Инстаграме".
Её уже встретили организаторы турнира во главе с директором Наталией Камельзон.
Ранее сообщалось, что Мария прилетит не только со своей командой из четырёх человек, но и с мамой Еленой.
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Напомним, что St.Petersburg Ladies Trophy 2019 стартует 28 января и продлится до 3 февраля. Мария впервые примет участие в этом турнире.
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