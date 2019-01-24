"Zdravstvuyte, Eomahzltavdni". "Лех" анаграммой намекнул на аренду Жамалетдинова

Из букв, расставленных в хаотичном порядке, не так трудно сложить фамилию нападающего.

Нападающий московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов близок к переходу в зарубежный чемпионат. Польский "Лех" недвусмысленно намекнул на то, что форвард продолжит карьеру именно там. В официальном твиттере клуба появилась анаграмма, из которой нетрудно сложить фамилию россиянина.

21-летний нападающий провёл в составе армейцев 40 матчей и забил пять голов. Он перейдёт в "Лех" на правах аренды.

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