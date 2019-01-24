На все 100. Коляда с отрывом выиграл короткую программу на чемпионате Европы

Два из трёх первых мест по итогам первой части соревнований заняли российские спортсмены.

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске завершилась короткая программа у мужчин. Трио российских спортсменов выступило сверхудачно. Победитель чемпионата России Максим Ковтун занял пятое место: подняться выше помешали падение и небольшая помарка.

А вот проигравшие ему на домашнем первенстве Александр Самарин и Михаил Коляда выполнили свои программы безошибочно. В частности, обоим фигуристам чисто удалось выполнить каскады с четверными прыжками. За счёт более сложной программы и отсутствия даже малейших недочётов выше оказался именно Коляда. Он откатал короткую программу в буквальном смысле на сто баллов — лучше ему удавалось два года назад на Гран-при Китая.

Mikhail Kolyada "It was a good performance, not without small mistakes, but I'm pleased with what I put out. It is definitely easier to skate when you're healthy."#EuroFigure #FigureSkating pic.twitter.com/afwFnbGZyj — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 24 января 2019 г.

Не смог разбить российскую пару на первых двух местах даже легендарный шестикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес, выступавший последним. Испанец, завершающий карьеру после этого чемпионата Европы, не смог откатать программу без ошибок, его не спасло даже присутствие двух четверных прыжков в короткой программе. В итоге Фернандес занял только третье место после короткой программы.

Борьба за медали у мужчин развернётся в субботу, 26 января. В 11:15 по московскому времени начнётся произвольная программа, по итогам которой и определятся все обладатели медалей чемпионата Европы.