"Здоровым кататься легче". Фигурист Коляда доволен короткой программой на ЧЕ

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"Здоровым кататься легче". Фигурист Коляда доволен короткой программой на ЧЕ

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Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

На "серебряном" чемпионате России спортсмен выступал после болезни: у него обнаружили синусит.

Лидер чемпионата Европы по итогам короткой программы Михаил Коляда прокомментировал своё выступление. Фигурист отметил лёгкость, которая наступила после выздоровления, а также подчеркнул, что пока задача на турнир ещё не решена.

Важно не расплёскивать эмоции перед произвольной. Хороший прокат — не без помарок. Но я на данном этапе доволен тем, что сегодня сделал.

После чемпионата России не было желания усложнять короткую программу — здоровым кататься легче

Михаил Коляда

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

В короткой программе Коляда набрал 100 баллов и опередил всех соперников: как соотечественника Александра Самарина, так и легендарного испанца Хавьера Фернандеса.

Превосходство Загитовой и эволюция Фернандеса. Интриги ЧЕ по фигурному катанию

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