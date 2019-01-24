"Здоровым кататься легче". Фигурист Коляда доволен короткой программой на ЧЕ

Лидер чемпионата Европы по итогам короткой программы Михаил Коляда прокомментировал своё выступление. Фигурист отметил лёгкость, которая наступила после выздоровления, а также подчеркнул, что пока задача на турнир ещё не решена.
Важно не расплёскивать эмоции перед произвольной. Хороший прокат — не без помарок. Но я на данном этапе доволен тем, что сегодня сделал.
После чемпионата России не было желания усложнять короткую программу — здоровым кататься легче
Михаил Коляда
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
В короткой программе Коляда набрал 100 баллов и опередил всех соперников: как соотечественника Александра Самарина, так и легендарного испанца Хавьера Фернандеса.
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