Пилот пропавшего самолёта с игроком "Кардиффа" не имел необходимой лицензии

Поиски воздушного судна официально были прекращены, однако расследование дела продолжается.

Как сообщает The Times, в ходе расследования было установлено, что пилот Дэвид Ибботсон, который управлял пропавшим над Ла-Маншем самолётом, не имел лицензии, позволяющей работать с платными перелётами. В настоящий момент ещё не удалось установить, каким был рейс — платным или частным.

Напомним, что трагедия произошла ещё несколько дней назад. Самолёт, на борту которого находился только аргентинский футболист "Кардиффа" Эмилиано Сала, исчез с радаров. За несколько дней поиска спасатели не смогли найти ни обломков самолёта, ни пострадавших.

Поиски самолёта с игроком "Кардиффа" остановлены