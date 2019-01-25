Камил Гаджиев: Емельяненко — не фаворит боя, но своей победой не удивит!

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился своими ожиданиями от поединка между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером, бой между которыми определит чемпиона организации Bellator в тяжёлом весе уже в ближайшее воскресенье.

— Камил, в это воскресенье вся Россия с большими надеждами будет наблюдать за возвращением легендарного Фёдора Емельяненко в клетку. Насколько вам интересно это сражение?

— Жду этот бой как болельщик. Сложно оценить степень важности этого поединка для Фёдора… На новом этапе его карьеры, наверное, да — это самый важный его бой. Всё-таки это финал Гран-при, у него есть возможность стать чемпионом второй по силе мировой организации и убить двух зайцев. Это уже можно будет считать возвращением в полном смысле этого слова.

— На ваш взгляд, готов ли Фёдор к этому бою на все сто? Что думаете о его многолетней традиции готовиться к поединкам только в Старом Осколе и Голландии?

— Не думаю, что Фёдор готов на все сто… Если за "сто" мы берём период его карьеры в организации PRIDE, то сейчас это, наверное, не все "сто", потому что всё-таки возраст, перерыв. Также, на мой взгляд, Емельяненко имеет небольшое количество лишних килограммов, если судить по фотографиям, которые попадают в Сеть. Но в целом Фёдор в хорошей форме.

Действительно, сборы Фёдора в Голландии и Старом Осколе стали притчей во языцех. С другой стороны, эти сборы в основном всегда приносили ему победу, поэтому критиковать их нет никакого смысла. В Америке своя специфика, он мог туда отправиться, но ему могли не подойти спарринг-партнёры, тренеры или тренировочный процесс, а здесь у него всё по своей схеме. Такой комфорт очень важен в рамках подготовки к бою. В итоге встреча с Бейдером покажет, насколько Старый Оскол и Голландия сейчас рабочий сценарий.

День Х для Фёдора Емельяненко

— Каковы, по вашему мнению, шансы Емельяненко на победу? За счёт чего россиянин может выиграть у Райана Бейдера?

— Букмекеры считают Фёдора андердогом, а я считаю, что у него есть шанс на победу. Бейдер, безусловно, хороший боец, но самые главные экзамены в своей жизни он не выдержал. У Фёдора есть то, благодаря чему люди побеждают и побеждают быстро: он может ударить вовремя, он может ударить быстро, он может ударить тяжело и выиграть бой. Я думаю, что у Фёдора есть хорошие шансы в первом раунде. Но, если поединок перевалит за первую пятиминутку, Емельяненко будет всё сложнее и сложнее. Бейдер более свеж, он помоложе, более напорист и функционален. Наверное, американец понимает, в чём состоит его шанс. Но, несмотря на то что Фёдор — не фаворит, он меня своей победой не удивит!

— Камил, что думаете о последующей карьере Фёдора Емельяненко, как в случае победы, так и поражения?

— Проиграет Фёдор или выиграет — этот бой должен стать последним в его карьере. Ведь даже в случае поражения можно сказать, что последний бой Фёдора состоялся — он вышел в финал непростого Гран-при. Но если он станет его победителем, то Фёдор очень громко хлопнет дверью.

— Однажды вы устраивали поединок Фёдору Емельяненко в Fight Nights Global. Думали ли вы над тем, что это следует повторить?

— Я думаю, что Фёдор интересен абсолютно любому промоушену в мире, потому что он один из самых величайших бойцов современности. Это имя! Любой бой с его участием будет собирать миллионы людей у экранов и тысячи людей в залах. А это именно то, что нужно любому промоутеру. Но я об этом даже пока не задумываюсь. Мне кажется, Фёдор сейчас именно там, где ему наиболее комфортно. В Bellator у него отличные отношения со Скотом Коккером. И если он будет продолжать карьеру, то, скорее всего, именно там.